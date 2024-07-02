Вестник Кавказа

В МИД России оценили перспективы диалога с США по стратегической стабильности

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России рассказали, может ли возобновиться диалог с США по стратегической стабильности в ближайшем будущем. По словам замглавы ведомства, в нынешней ситуации это не представляется возможным.

Диалог между Россией и Соединенными Штатами по стратегической стабильности пока невозможен. Такое заявление сделал 12 июля замглавы МИД РФ.

"Есть аспекты, где мы не подтверждаем по принципиальным соображениям готовность пойти навстречу пожеланиям США. Здесь я имею в виду прежде всего диалог по стратегической стабильности и по перспективам контроля над ядерными вооружениями"

– Сергей Рябков

Замминистра акцентировал внимание на том, что диалога сейчас по определению не может быть, так как Вашингтон считает Москву своим противником.

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