В Майкопе будут отключать электричество по графику

Власти Майкопа предупредили гостей и жителей города о введении графика временного отключения электроэнергии. Это связано с недостатком мощностей на фоне сильной жары.

График временного отключения электроэнергии введен в Майкопе, проинформировали местные власти. Уточняется, что всему виной недостаток мощностей при сильных перегрузках, вызванных жаркой погодой. Столбики термометров в городе поднимаются до +39 градусов. Соответственно растет потребление энергии из-за использования систем вентиляции, кондиционирования и холодильного оборудования как в жилых, так и в коммерческих зданиях.

«На данный момент риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. <…> Задача - не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций. Энергетики продолжают в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением микрорайонов города. Прошу жителей и гостей нашего Майкопа рационально использовать электроэнергию, без особой надобности не включать энергоемкие приборы, бережно относиться к потреблению электроэнергии»

– глава администрации Майкопа Геннадий Митрофанов.

В связи с недостатком мощностей и постоянным перегревом сетей в Майкопе участились аварийные ситуации. Электросети не рассчитаны на столь высокие нагрузки, что приводит к перегрузкам и отказам в работе. Введение графика временного отключения электроэнергии стало временной мерой, направленной на снижение рисков перегрузок, аварий и возможных аварийных ситуаций.