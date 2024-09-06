Вестник Кавказа

Мошенники украли более миллиона рублей у жителей Адыгеи за неделю

Мошенники украли более миллиона рублей у жителей Адыгеи за неделю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Адыгеи стали жертвами интернет-мошенников. Пострадавшие лишились более миллиона рублей за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В полицию Майкопа обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал, что решил заработать на онлайн-инвестициях, увидев ссылку на объявление в Интернете.

Мужчина прошел регистрацию на сайте, после чего с ним на связь вышли неизвестные, выдававшие себя за финансовых аналитиков. Лжеэксперты порекомендовали мужчине отправить почти 900 тысяч рублей на указанные счета, однако доходов мужчина не увидел, а вложенные деньги получил обратно только после оформления на себя кредитов. На этом злоумышленники не остановились.

Две жительницы республики перевели мошенникам более 100 тысяч рублей. Мотив поступка тот же – желание заработать на инвестициях. 

Пенсионерку из Майкопского района обманули по уже классической для аферистов схеме: мошенники убедили женщину в необходимости обезопасить свои средства и отправить их по указанному счету. Женщина лишилась более 240 тысяч рублей.

Жертвой дистанционной аферы стала и 19-летняя жительница республики. Здесь мошенники сыграли на чувстве взаимопомощи, уговорив девушку помочь подруге. "Помощь" обернулась потерей 50 тысяч рублей, которые утекли в неизвестном направлении.

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