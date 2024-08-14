Вестник Кавказа

Женщина осталась без 800 тыс рублей после разговора с мошенником на Ставрополье

Женщина осталась без 800 тыс рублей после разговора с мошенником на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительница Ставрополья лишилась крупной денежной суммы, поговорив по телефону с мошенником. Заведено уголовное дело.

Мошенник поговорил по телефону с жительницей Ставропольского края и убедил ее перевести ему 800 тыс рублей. Об этом сказано в распространенном 27 сентября заявлении ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что мужчина, набравший женщине, представился сотрудником финансовой организации.

"Под предлогом проведения работы по предотвращению незаконного вывода денежных средств со счета женщины мошенниками, он убедил гражданку перевести около 800 тыс рублей якобы на безопасный счет"

– пресс-служба управления

Поняв, что собеседник перестал выходить на связь, а деньги назад ей никто не вернул, женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. По данному факту завели уголовное дело.

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