В Майкопе местного жителя обвинили в покушении на убийство

В Майкопе местный житель ударил знакомого топором. Причиной поступка стал бытовой конфликт.

В суд направлены материалы уголовного дела о покушении на убийстве в Майкопе. Перед Фемидой предстанет местный житель, об этом передает следственное управление СК России по Республике Адыгея.

Сообщается, что летом этого года во дворе одного из частных домов между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый в определенный момент исчерпал возможности словесной аргументации и перешел к агрессивным действиям, в ходе которых схватил топор и совершил удар обухом по оппоненту. Второй мужчина получил тяжелую травму головы, но медикам удалось спасти ему жизнь.

Фигурант сейчас находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение.