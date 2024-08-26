Смертельное ДТП в Майкопе: задержан сбежавший водитель

Полиция Адыгеи оперативно нашла и задержала водителя, который оказался участником аварии со смертью двух человек на хуторе под Майкопом: он сбежал с места ДТП.

Один из участников ночной автокатастрофы, унесшей две жизни, задержан в Майкопе, сообщает МВД по Адыгее.

Сигнал об аварии был получен в ночь на среду, примерно в полночь. На хуторе Гавердовском на перекрестке столкнулись две машины. Несовместимые с жизнью травмы получили 21-летний водитель и 22-летняя пассажирка отечественного автомобилия, еще одна пассажирка, 17-летняя девушка, была госпитализирована с травмами.

Водитель второй машины сразу же скрылся с места аварии. Однако его личность удалось установить за несколько часов. Сбежавший участник ДТП был задержан в Майкопе. Им оказался 33-летний местный житель.

Открыто уголовное дело, выясняются причины трагедии.

Ранее предварительно сообщалось, что 21-летний житель Майкопа ехал за рулем "ВАЗ-21124". На перекрестке он решил повернуть налево. Однако при этом мужчина не дал преимущество ехавшей ему навстречу иномарке. В результате машины столкнулись. От удара ВАЗ опрокинулся на крышу. Иномарка отлетела в сторону и врезалась в опору ЛЭП.