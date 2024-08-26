Вестник Кавказа

Смертельное ДТП в Майкопе: задержан сбежавший водитель

Смертельное ДТП в Майкопе: задержан сбежавший водитель
© Фото: МВД Адыгеи
Полиция Адыгеи оперативно нашла и задержала водителя, который оказался участником аварии со смертью двух человек на хуторе под Майкопом: он сбежал с места ДТП.

Один из участников ночной автокатастрофы, унесшей две жизни, задержан в Майкопе, сообщает МВД по Адыгее.

Сигнал об аварии был получен в ночь на среду, примерно в полночь. На хуторе Гавердовском на перекрестке столкнулись две машины. Несовместимые с жизнью травмы получили 21-летний водитель и 22-летняя пассажирка отечественного автомобилия, еще одна пассажирка, 17-летняя девушка, была госпитализирована с травмами.

Водитель второй машины сразу же скрылся с места аварии. Однако его личность удалось установить за несколько часов. Сбежавший участник ДТП был задержан в Майкопе. Им оказался 33-летний местный житель.

Открыто уголовное дело, выясняются причины трагедии.

Ранее предварительно сообщалось, что 21-летний житель Майкопа ехал за рулем "ВАЗ-21124". На перекрестке он решил повернуть налево. Однако при этом мужчина не дал преимущество ехавшей ему навстречу иномарке. В результате машины столкнулись. От удара ВАЗ опрокинулся на крышу. Иномарка отлетела в сторону и врезалась в опору ЛЭП.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
625 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Поезд &quot;Жемчужина Кавказа&quot;: как совершить железнодорожный круиз по осеннему краю гор и ущелий

Поезд "Жемчужина Кавказа": как совершить железнодорожный круиз по осеннему краю гор и ущелий

На телефонных мошенников завели уголовное дело в Адыгее

На телефонных мошенников завели уголовное дело в Адыгее

Адыгейских продавцов информации из базы МВД наказал суд

Адыгейских продавцов информации из базы МВД наказал суд

В Майкопе будут отключать электричество по графику

В Майкопе будут отключать электричество по графику

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы