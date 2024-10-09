Утренняя авария на ЛЭП оставила без электричества часть Майкопа

Сегодня утром на линии электропередачи, снабжающей электроэнергией часть столицы Адыгеи, произошла авария, оставившая без электричества часть Майкопа, под отключение попали и социальные объекты.

Часть столицы Адыгеи сегодня в 8 часов утра осталась без электричества – произошло аварийное отключение, сообщается в Telegram-канале ООО "Майкопская ТЭЦ".

В списке, опубликованном в официальном аккаунте ведомства – 43 улицы и 9 переулков, а также микрорайон Шовгеновский городок и два квартала.

Также без электричества остались свыше 2 тыс частных домовладений.

Без света остались и социально значимые объекты, среди которых – школа, десткий сад, детская поликлиника, технологический колледж, психоневрологический дом-интернат, дом инвалидов и две котельных, говорится в сообщении.

Время предполагаемого устранения последствий аварии в сообщении ТЭЦ Майкопа не называется.