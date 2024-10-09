Вестник Кавказа

Утренняя авария на ЛЭП оставила без электричества часть Майкопа

Утренняя авария на ЛЭП оставила без электричества часть Майкопа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром на линии электропередачи, снабжающей электроэнергией часть столицы Адыгеи, произошла авария, оставившая без электричества часть Майкопа, под отключение попали и социальные объекты.

Часть столицы Адыгеи сегодня в 8 часов утра осталась без электричества – произошло аварийное отключение, сообщается в Telegram-канале ООО "Майкопская ТЭЦ".

В списке, опубликованном в официальном аккаунте ведомства – 43 улицы и 9 переулков, а также микрорайон Шовгеновский городок и два квартала.
Также без электричества остались свыше 2 тыс частных домовладений.

Без света остались и социально значимые объекты, среди которых – школа, десткий сад, детская поликлиника, технологический колледж, психоневрологический дом-интернат, дом инвалидов и две котельных, говорится в сообщении.

Время предполагаемого устранения последствий аварии в сообщении ТЭЦ Майкопа не называется.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Легковушки устроили массовое ДТП в Сочи

Легковушки устроили массовое ДТП в Сочи

Дагестанская певица пострадала в тройном ДТП под Ростовом

Дагестанская певица пострадала в тройном ДТП под Ростовом

Энергоавария оставила без света Карасунский округ Краснодара

Энергоавария оставила без света Карасунский округ Краснодара

Часть соцобъектов и жилых домов Симферополя остались без тепла

Часть соцобъектов и жилых домов Симферополя остались без тепла

Пять крымских поселков остались без электричества

Пять крымских поселков остались без электричества

В Краснодаре остались без света 18 улиц

В Краснодаре остались без света 18 улиц

В Астрахани попал в ДТП пассажирский автобус, есть жертвы

В Астрахани попал в ДТП пассажирский автобус, есть жертвы

Часть Краснодара осталась без света после аварии на сетях

Часть Краснодара осталась без света после аварии на сетях

Подростки разбились насмерть в ДТП на Кубани

Подростки разбились насмерть в ДТП на Кубани

Массовое ДТП в Сочи: столкнулись автобус, фургон и 4 автомобиля

Массовое ДТП в Сочи: столкнулись автобус, фургон и 4 автомобиля

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы