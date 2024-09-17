Вестник Кавказа

Под Майкопом завершили эвакуацию населения

Под Майкопом завершили эвакуацию населения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Адыгее завершилась эвакуация населения поселка Родниковый под Майкопом после атаки украинских беспилотников. Всем оказана медицинская помощь и дано горячее питание.

Эвакуация населения населенного пункта Родниковый под столицей Адыгеи завершена, рассказал руководитель республики Мурат Кумпилов.

«На данный момент все жители поселка Родникового находятся в безопасности. Все были организованно эвакуированы в пункт временного размещения. Сейчас там остаются порядка 30 человек, остальные уехали к родственникам»

- Мурат Кумпилов

Все эвакуированные имеют доступ к горячему питанию, их также осмотрели медики.

Со слов главы Адыгеи, людям пенсионного возраста оказывается особое внимание. Некоторых поместили в больницу. Как только спецслужбы закончат работы, все жители поселка смогут вернуться домой.

Напомним, что на республику случилась атака беспилотников ВСУ.

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