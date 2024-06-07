Вестник Кавказа

В Китае сообщили о новом уровне отношений с Грузией

В Китае сообщили о новом уровне отношений с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол КНР доволен достижением нового уровня в отношениях с Грузией. Прошлым летом страны стали стратегическими партнерами.

Стратегическое партнерство Китая и Грузии вывело отношения этих стран на новый уровень. Такое мнение выразил 17 июля посол КНР в республике.

"Стратегическое партнерство, установленное между Китаем и Грузией в июле прошлого года, вывело отношения двух сторон на самый высокий в истории уровень и придало новый импульс сотрудничеству в торгово-экономической и других областях"

– Чжоу Цзянь

Говоря о торговых связях, дипломат подчеркнул, что в январе-мае нынешнего года КНР располагается на третьем месте в списке основных торговых партнеров Грузии.

Напомним, Пекин и Тбилиси объявили о стратегическом партнерстве прошлым летом.

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