В Китае сообщили о новом уровне отношений с Грузией

Посол КНР доволен достижением нового уровня в отношениях с Грузией. Прошлым летом страны стали стратегическими партнерами.
Стратегическое партнерство Китая и Грузии вывело отношения этих стран на новый уровень. Такое мнение выразил 17 июля посол КНР в республике.
"Стратегическое партнерство, установленное между Китаем и Грузией в июле прошлого года, вывело отношения двух сторон на самый высокий в истории уровень и придало новый импульс сотрудничеству в торгово-экономической и других областях"
– Чжоу Цзянь
Говоря о торговых связях, дипломат подчеркнул, что в январе-мае нынешнего года КНР располагается на третьем месте в списке основных торговых партнеров Грузии.
Напомним, Пекин и Тбилиси объявили о стратегическом партнерстве прошлым летом.