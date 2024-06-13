Между Грузией и Китаем будут летать грузовые самолеты

Китай запустит грузовое авиасообщение с Грузией. Рейсы будут выполняться раз в неделю, но в конце августа частота увеличится до двух раз.

Китайский авиаперевозчик SF Airlines 20 июля откроет грузовое авиасообщение между китайским городом Урумчи и столицей Грузии.

Как сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорт Тбилиси TAV Georgia, полеты по данному маршруту будут совершаться раз в неделю.

При этом в сообщении компании сказано, что с 24 августа частота полетов между двумя городами увеличится до двух раз в неделю.

Кроме того, не указаны проектный объем грузоперевозок и наименование товаров, которые планируется перевозить из Китая в Грузию.