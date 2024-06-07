Грузинские туристы впали в немилость в США

Власти США все чаще отказывают в визах гражданам Грузии – с отказом сталкивается уже каждый второй заявитель из страны, это тем более странно, что отказов гражданам России, Беларуси, Китая и Сирии значительно меньше.

За 2023 фискальный год отказ в получении американской визы получили 49,23% обратившихся за туристической визой США граждан Грузии, то есть практически каждый второй заявитель, и это – не те отношения, которые должны быть между стратегическими партнерами, заявили депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Стратегические партнерские отношения подразумевают отношения, когда население страны стратегического партнера свободно, без ограничений передвигается в этих странах и это отношение отражается существующим между странами визовым режимом"

–депутат Давид Матикашвили

США снова проявляют двойные стандарты - показатель отказов грузинским гражданам выше России и некоторых стран Африки, хотя граждане Грузии заслуживают более справедливых решений в их отношении, сходятся во мнении однопартийцы.

Грузии нужны партнерские отношения с США, а не вассальное отношение, - отметил и депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.

Слова у заокеанских политиков зачастую расходятся с делом - Конгресс США инициировал законопроект MEGOBARI, который подразумевал множество благ для народа Грузии, в том числе безвизовое сообщение, – отметила и депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

Согласно данным статистики, отказ в получении туристических виз в США получили 47,42% граждан Сирии, 39,49% граждан России, 34,88% - Венесуэлы, 32,8% заявителей из Беларуси, 32,36% - из Замбии, и 26,63% из Китая.