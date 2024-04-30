Жители Грузии смогут посещать Китай без виз

Власти Китая ввели безвизовый режим для посещения страны гражданами Грузии – теперь для поездки в Поднебесную жителям страны достаточно иметь при себе действующий заграничный паспорт.

Китай снял визовые ограничения для поездок в страну граждан Грузии - межправительственное соглашение вступает в действие нынешней ночью, говорится в сообщении на сайте посольства КНР в Тбилиси.

"Граждане Грузии, которые обладают действующими ординарными паспортами Грузии, с 28 мая 2024 года с 00:00 по пекинскому времени освобождаются от обязательства получения визы для въезда, выезда или транзита через территорию Китайской Народной Республики"

- посольство КНР в Грузии

Впрочем, остаться в КНР надолго у грузинских граждан не получится – их срок пребывания на территории Китая не должен превышать 30 дней, а значит, в течение полугода в стране им можно будет оставаться не более 90 дней, выезжая из страны через каждый месяц на такой же срок.