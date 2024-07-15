Вестник Кавказа

Грузия не считает Китай альтернативой Западу

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси заявили, что Китай не является альтернативой Западу. Там отметили, что Грузия – связующее звено между Востоком и Западом, так сложилось исторически.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал бурное развитие отношений Пекина и Тбилиси дополняющим фактором. Он отверг заявления о том, что Китай – альтернатива Западу.

Глава правительства заявил, что Грузия находится между Европой и Азией и связывает Восток с Западом. Он отметил, что Тбилиси восстанавливает эту функцию, которая сложилась исторически.

Кобахидзе подчеркнул, что данная функция не будет восстановлена без углубления сотрудничества в различных сферах. Премьер добавил, что углубление отношений с Западом и Востоком – содержание политики Грузии.

"Исходя из этого, углубление наших отношений с Китаем является не противовесом, а, наоборот, дополнительным фактором углублению отношений с Западом"

- Ираклий Кобахидзе

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