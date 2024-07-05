Китай рекордно нарастил поставки авто в Грузию

Китай выдвигается в число главных поставщиков авто на грузинский рынок. Об этом говорят данные статистики.

Развитие торговых отношений между Китаем и Грузией отражено в статистике импорта автомобилей и спецтехники за период с января по май 2024 года. Объем импорта достиг $45,1 млн, что превышает на 134% показатели за аналогичный период 2023 года.

«Легковые автомобили – 1 119 единиц на сумму 18,6 миллиона долларов (рост на 116%). Грузовые машины – 492 единицы на сумму 19,9 миллиона долларов (рост на 139%). Спецтехника – 83 единицы на сумму 6,6 миллиона долларов (рост на 186%)»

– статистика грузинского бизнес-портала bm.ge.

Один из ключевых факторов, способствующих увеличению импорта автомобилей и спецтехники из Китая в Грузию, - это расширение модельного ряда и качество предлагаемых транспортных средств. Китайская автомобильная промышленность стабильно совершенствуется, предлагая на рынок все более конкурентоспособные и технологичные автомобили и спецтехнику. Это делает их более привлекательными для грузинских потребителей и предприятий.

Еще одним фактором является укрепление дипломатических и экономических связей между двумя странами. Поддержка со стороны правительств способствует развитию торговли и импорта товаров, включая автомобили и спецтехнику. Это создает благоприятную атмосферу для увеличения объемов поставок и сотрудничества в этой области.

Учитывая динамику роста импорта автомобилей и спецтехники из Китая в Грузию, можно предположить, что этот тренд сохранится и в будущем. Продолжающееся совершенствование качества и технологий в китайской автомобильной отрасли, а также расширение модельного ряда, будут продолжать привлекать грузинских потребителей.