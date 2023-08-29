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В Киргизии станет больше российских школ

В Киргизии станет больше российских школ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия приступит к строительству русскоязычных школ в Киргизии 1 сентября. Всего будет построено девять таких школ.

Новые школы, в которых обучение будет происходить на русском языке, начнут строиться в Киргизии 1 сентября.

"В первую очередь начнется строительство таких школ в Бишкеке, а также в областных центрах Баткене и Караколе"

– глава Минобрнауки республики Каныбек Иманалиев

В будущем планируется начать возведение еще шести русскоязычных школ в Киргизии.

Русский язык в Киргизии имеет статус государственного, однако количество русскоязычных школ в республике составляет менее 10%. Москва и Бишкек договорились о том, что российская сторона направит средства на строительство девяти русскоязычных школ в Киргизии: по одной в столице, в Оше и во всех областях. Проект оценивается в $500 млн, передает ТАСС.

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