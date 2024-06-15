Вестник Кавказа

Поезд Москва-Бишкек начнет движение в 2025 году

Поезд Москва-Бишкек начнет движение в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На следующий год намечено возобновление движения поезда между Москвой и Бишкеком. Ранее ж/д сообщение между РФ и Кыргызстаном было временно прекращено из-за коронавируса.

Международный поезд, курсировавший между столицами России и Кыргызстана, возобновит движение в следующем году, рассказали в Минтрансе республики. Он перестал курсировать между городами из-за ковидных ограничений.

"После пандемии началась масштабная реконструкция Московского железнодорожного узла и движение пассажирских поездов до Москвы было временно приостановлено не только из Кыргызской Республики, но и других стран СНГ"

- министерство транспорта Кыргызстана

В ведомстве добавили, что, как только были сняты ограничения из-за коронавируса, между Кыргызстаном и Самарой начали ходить поезда, однако до Москвы они так и не добрались.

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