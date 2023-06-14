Вестник Кавказа

Авиабилеты в страны ЕАЭС могут подешеветь

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Киргизия предлагает снизить цены на авиабилеты при перевозке в рамках ЕАЭС. Доступные авиабилеты на рейсы между странами ЕАЭС позволят нарастить взаимный турпоток и экономические связи.

С предложением снизить стоимость перелетов между странами ЕАЭС выступила Киргизия на заседании Евразийского межправсовета в Минске.

"Мы должны подумать и над поиском новых решений себестоимости авиаперевозок между странами ЕАЭС. Стоимость авиабилетов играет важную роль в обеспечении мобильности передвижения людей, в том числе имеет прямое влияние на развитие туризма внутри союза"

– премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров

Он отметил, что сегодня на туризм приходится свыше 7,5% мирового ВВП, в ближайшее десятилетие доля туризма может вырасти до 11,6% ВВП.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Киргизия, Казахстан и Армения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1300 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран интегрируется с ЕАЭС

Иран интегрируется с ЕАЭС

Иран хочет быть наблюдателем в ЕАЭС

Иран хочет быть наблюдателем в ЕАЭС

Межправсовет ЕАЭС в Минске проходит при участии Азербайджана

Межправсовет ЕАЭС в Минске проходит при участии Азербайджана

Азербайджан опубликовал динамику торговли со странами ЕАЭС

Азербайджан опубликовал динамику торговли со странами ЕАЭС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы