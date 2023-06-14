Авиабилеты в страны ЕАЭС могут подешеветь

Киргизия предлагает снизить цены на авиабилеты при перевозке в рамках ЕАЭС. Доступные авиабилеты на рейсы между странами ЕАЭС позволят нарастить взаимный турпоток и экономические связи.

С предложением снизить стоимость перелетов между странами ЕАЭС выступила Киргизия на заседании Евразийского межправсовета в Минске.

"Мы должны подумать и над поиском новых решений себестоимости авиаперевозок между странами ЕАЭС. Стоимость авиабилетов играет важную роль в обеспечении мобильности передвижения людей, в том числе имеет прямое влияние на развитие туризма внутри союза"

– премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров

Он отметил, что сегодня на туризм приходится свыше 7,5% мирового ВВП, в ближайшее десятилетие доля туризма может вырасти до 11,6% ВВП.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Киргизия, Казахстан и Армения.