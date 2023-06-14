Иссык-Куль готов принимать до 11 рейсов из России в день

Опубликовано: 12:56, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Иссык-Куль будет принимать в 2,5 раза больше рейсов из России, чем сейчас. Попасть на курорт в Киргизии можно ежедневными рейсами российских перевозчиков.

Главное озеро Киргизии Иссык-Куль готово к большому потоку отдыхающих из России, местный аэропорт планирует принимать до 11 рейсов из российских городов в день.

"Аэропорт, который находится в этом районе, курортно-рекреационной зоне [Иссык-Куль] <...> до 11 рейсов ежедневно будет принимать"

– глава Союза промышленников и предпринимателей Казахстана Данил Ибраев

В аэропорт Тамчи в настоящее время выполняется ежедневно четыре рейса из России, их выполняют "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии".

Иссык-Куль в летний сезон становится местом притяжения туристов не только из Казахстана и России, но и Узбекистана и других соседних республик, пишет ТАСС.