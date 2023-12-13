В Кельбаджарский и Ходжалинский районы вернутся 200 семей

В Азербайджане вернутся в родные края несколько сотен вынужденно переселенных ранее семей. Большая часть из них переедет в Кельбаджар.

В Азербайджане ведется подготовительная работа по возвращению на освобожденные от оккупации земли еще нескольких сотен семей вынужденных переселенцев. Об этом сообщает Госкомитет АР, курирующий эти вопросы.

Больше всего семей – 150 – переедут в Кельбаджарский район.

Еще по 50 семей вернутся в Ходжалинский район, а также в село Малыбейли в Шушинском районе и поселок Керкиджахан в Ханкенди.