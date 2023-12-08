Вестник Кавказа

Жители Физули продолжают возвращаться домой

Жители Физули продолжают возвращаться домой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Физули продолжают возвращаться местные жители. Сегодня из Баку в Физули выехали еще 22 семьи.

В Азербайджане продолжается реализация программы по возвращению бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

В частности, в понедельник, 18 декабря очередная группа возвращающихся  была отправлена в город из Гарадагскго района Баку –  всего 22 семьи из 94 человек.

Отметим, что в родном городе их ждут заново отстроенные дома и развивающаяся городская инфраструктура. Всего в Физули проживает 380 семей или 1392 человек.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1880 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы