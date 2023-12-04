Возвращение жителей в Физули продолжается

Сегодня в город Физули в Азербайджане вернутся 25 семей. Число жителей города достигло 1,3 тыс человек.

Бывшие вынужденные переселенцы в Азербайджане продолжают возвращаться в родные места, этим утром очередная автоколонна выдвинулась в Физули.

Всего в среду 25 семей переселяются в освобожденный и восстановленный город Физули. Колонна выехала из Гарадагскго района Баку. В Физули эти семьи будут жить в новых комфортабельных домах.

Численность населения Физули 13 декабря увеличится на 112 человек и составит 1298 человек. В родной город спустя многие годы смогли вернуться уже 358 азербайджанских семей.