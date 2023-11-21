В освобожденные села в Физули скоро поступит газ

В Азербайджане начались работы по восстановлению газовой структуры на освобожденных территориях. Ведется строительство газопроводов для обеспечения газом сел Физулинского района.
Производственное объединение "Азеригаз" начало работы по восстановлению и реконструкции газовой инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает пресс-служба компании.
Организация приступила к прокладыванию подземных газопроводов, которые обеспечат газом населенные пункты в Физулинском районе – Довлетъярлы и Дедели.
Компания прокладывает стальные и полиэтиленовые трубы разного диаметра, все работы будут завершены в ближайшее время. Перед прокладкой было проведено разминирование территорий вдоль коридора, по которым будут проходить газопроводы.
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