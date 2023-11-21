Вестник Кавказа

В освобожденные села в Физули скоро поступит газ

В освобожденные села в Физули скоро поступит газ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане начались работы по восстановлению газовой структуры на освобожденных территориях. Ведется строительство газопроводов для обеспечения газом сел Физулинского района.

Производственное объединение "Азеригаз" начало работы по восстановлению и реконструкции газовой инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает пресс-служба компании.

Организация приступила к прокладыванию подземных газопроводов, которые обеспечат газом населенные пункты в Физулинском районе – Довлетъярлы и Дедели.

Компания прокладывает стальные и полиэтиленовые трубы разного диаметра, все работы будут завершены в ближайшее время. Перед прокладкой было проведено разминирование территорий вдоль коридора, по которым будут проходить газопроводы.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2010 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы