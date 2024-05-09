Еще 35 семей возвращаются в Джебраил

В Джебраил возвращается новая группа вынужденных переселенцев. В настоящее время на освобожденных землях проживает порядка 30 тыс человек.

Новая группа вынужденных переселенцев возвращается на освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана.

Сегодня, 2 декабря, 35 семей – 133 человека – возвращаются из Гарадагского города Баку в освобожденный Джебраил. Они будут проживать в новых современных жилых домах, также в городе создается другая необходимая инфраструктура.

В настоящее время в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тыс человек - это и те, кто работает в регионе над восстановлением населенных пунктов, и те, кто вернулся в родные дома после 30 лет оккупации.