Вестник Кавказа

Джебраил принимает новых жителей

Джебраил принимает новых жителей
© Фото: Trend
В первый освобожденный от армянской оккупации город Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев – его население вырастет еще на 150 человек.

Сегодня в освобожденный от армянской оккупации город Джебраил из Гарадагского района Баку выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев, которые теперь станут его полноправными жителями.

На этот раз в город Джебраил возвращается 30 семей – 150 человек, передает Trend.

Город уже полностью готов к приему пополнения – возвращающихся на родину жителей ждут прекрасные новые квартиры в современных домах, вокруг которых создана удобная инфраструктура.

С прибытием новых горожан в городе Джебраил постоянно будут проживать 163 семьи, а это - 583 человека.

Напомним, первая группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в восстановленный после оккупации Джебраил спустя 31 год, 26 сентября нынешнего 2024 года, в рамках программы "Великое возвращение". Первыми его жителями стали 36 семей – 117 новых жителей обновленного города.

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