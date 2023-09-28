Вестник Кавказа

Население возвращается в Джебраил

Население возвращается в Джебраил
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В Джебраил вернулась первая группа бывших вынужденных переселенцев. Она состоит из 36 семей. В восстановленных зданиях созданы все необходимые условия.

Первая группа бывших вынужденных переселенцев вернулась спустя 31 год в восстановленный после оккупации город Джебраил. Семьи выехали в районный центр сегодня утром.

Переселение 36 семей (117 человек) состоялось в рамках программы «Великое возвращение. Жителей тепло встретили, а затем они ознакомились с преобразившимся городом.

Стоит добавить, что в восстановленных в Джебраиле зданиях созданы все необходимые для размещение переселенных семей условия.

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