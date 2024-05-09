Переселение в Джебраил начнется в сентябре

Бывшие вынужденные переселенцы начнут возвращаться в Джебраил в следующем месяце. В общей сложности на первом этапе программы "Большое возвращение" домой вернется 41 тыс вынужденных переселенцев.

Первые бывшие вынужденные переселенцы возвратятся в город Джебраил в сентябре, рассказал старший консультант специального представительства президента АР в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах – Анар Акберов.

Он озвучил планы, осуществление которых предполагает первая госпрограмма "Великое возвращение". Согласно им, в трех районах – помимо Джебраильского, еще в Губадлинском и Зангиланском, – построят три городских центра. Кроме того, будут созданы пять поселков, возведены 24 села. Затем в эти населенные пункты переселят жителей.

По словам Акберова, первый этап программы рассчитан на период до 2026 года. В это время на родину смогут вернуться свыше 41 тыс человек.

"В следующем месяце начнется переселение в город Джебраил

– Анар Акберов

Напомним, в конце июня стало известно, что до нового года стартует переселение жителей в центральную часть города Джебраил, который возводится заново. Вернутся люди и в несколько сел Джебраильского района.

В конце мая появилась информация о том, что в Джебраиле начата прокладка систем водоснабжения и водоотведения.

На внеочередных выборах президента, которые прошли в Азербайджане 7 февраля, в Джебраиле были созданы 4 избирательных участка. На них участвовали в голосовании те, кто работал на освобожденных землях.

Внеочередные парламентские выборы, которые назначены на 1 сентября, будут проходить – впервые в истории – на всей суверенной территории Азербайджанской Республики.