Вестник Кавказа

Азербайджан вернет в Джебраил сотни семей в 2024 году

Азербайджан вернет в Джебраил сотни семей в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Джебраил в Азербайджане до конца года вернуться свыше 700 семей. Граждане Азербайджана возвращаются в родные места после освобождения территорий от оккупации и восстановления инфраструктуры.

Освобожденный от оккупации город Джебраил в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана восстанавливается быстрыми темпами, что снова стать домом для бывших вынужденных переселенцев.

Сегодня в городе ведутся строительные и восстановительные работы, создается современная инфраструктура. Строится крупный жилой комплекс из 33 зданий. Работы ведутся в рамках госпрограммы "Большое возвращение".

До конца года в город переедут 712 семей - свыше двух тысяч человек.

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