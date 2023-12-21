В КБР объявили о шторме из-за ветра и лавин

В горах Кабардино-Балкарии объявили о сильном ветре и лавинной опасности. Порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду.

Спасатели Кабардино-Балкарии предупредили жителей и гостей региона о лавинной опасности и сильном ветре в горных районах республики.

В течение двух суток на территории региона порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Из-за этого МЧС республики объявило штормовое предупреждение.

Также уточняется, что из-за опасности схода лавин в горных районах региона могут быть разрушены линии электропередач, нарушена инфраструктура и перекрыты магистрали.

Метеорологи отмечают, что непогода сохранится до среды 17 января.