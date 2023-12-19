Шквалистый ветер прогнозируется на выходных в КБР

В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и обильных осадков в виде снега.

В Кабардино-Балкарской Республике в течение ближайших трех дней ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду. Из-за этого МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение и призвало граждан быть бдительными.

Отмечается, что плохая погода придет в республику 23 декабря. Завершится ненастье в начале следующей недели 25 декабря.

"По данным Гидрометцентра в предгорных и горных районах КБР местами ожидается сильный юго-восточный ветер до 30 м/с, а также осадки в виде мокрого снега"

– МЧС региона

В связи с ухудшением погоды региональное ведомство предупреждает о возможных ЧП, которые связаны с природными катаклизмами. На дорогах возможно увеличение числа ДТП, также могут быть повреждены линии электропередач и связи.