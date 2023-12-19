Северный Кавказ окутает метель

В ближайшие двое суток во всех республиках Северного Кавказа ожидаются дожди и снег. Все это будет сопровождаться сильным ветром.

В эти выходные на Северном Кавказе будут идти дожди и снег. Об этом информирует Гидрометцентр России.

"23-24 декабря в Ставропольском крае осадки в виде дождя, мокрого снега и снега (24 декабря сильные), метель, ветер 18-23 м/с. В Карачаево-Черкесии сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (в горах снег), метель, ветер 18-23 м/ с"

– сказано на сайте учреждения

Синоптики прогнозируют, что такая же погод будет в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. При этом скорость ветра в Дагестане будет достигать 25 метров в секунду, в КБР – 25 метров в секунду, в Ингушетии и Чечне – 33 метров в секунду.