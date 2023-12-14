Потепление покидает центр России

Сегодня в Москве и Подмосковье будет прохладнее – тепло постепенно уходит из региона, весь день будет идти дождь со снегом, а на дорогах образуется гололедица.

Сегодня в столичном регионе установится облачная погода, будет идти дождь со снегом, однако температура воздуха пока еще будет выше нулевой отметки - до 4 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшие осадки, местами умеренные (преимущественно мокрый снег). Местами налипание мокрого снега. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление останется запредельно низким и составит 733 мм ртутного столба.

Уже предстоящей ночью температура опустится до ноля градусов, и дороги скует гололедица, предупредили синоптики.