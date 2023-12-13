Погода на Новый год: в Москве ударят морозы

Морозы до 20 градусов может принести в столичный регион к Новому году скандинавский антициклон. При этом прогноз еще будет скорректирован.

Новогодняя ночь в Москве может оказаться необычно морозной, предупредил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, оттепель завершится к 24-25 декабря, последняя рабочая неделя года в столице порадует комфортной погодой

"…Будет ровный такой мороз около 3-8 градусов, но под самый Новый Год со Скандинавии свалится антициклон и морозы усилятся до 15, а может быть и до 20 градусов… остается ждать и надеяться и при случае своевременно скорректировать этот довольно рискованный прогноз"

– метеоролог

Он пояснил, что обычно прогнозы погоды не принято давать более, чем на неделю вперед.