Селедка под шубой обязательна на Новый год для 72% россиян

Селедка под шубой оказалась новогодним маст-хэвом для большинства россиян. При этом цены на сельдь в России обещают вырасти к праздникам. Советский салат может стать деликатесом.

Каким видят россияне новогодний стол в 2024 году? Большинство планирует готовить более трех салатов, в их число обязательно войдет селедка под шубой, передает РИА Новости.

"91% опрошенных заявили, что выступают категорически против тертого яблока в оливье, а 72% не видят смысла праздника без селедкой под шубой. <…> 64% рассказали, что будут готовить более 3 салатов"

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Отметим, что цены на селедку в России вскоре поднимутся. Большинство переработчиков отправили в торговые сети уведомления о том, что отпускные цены вырастут на 10% в декабре-январе. Зимой на сельдь традиционно повышается спрос, при этом на Дальнем Востоке снизился вылов, а поставки рыбы из-за рубежа осложнены из-за логистики и курсов валют.