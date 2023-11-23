Советская классика: три лучших салата на Новый год

Оливье, сельдь под шубой и «Мимоза» - самые новогодние блюда родом из СССР. Каков классический рецепт оливье? Откуда у селедки взялась шуба? Когда придумали салат «Мимоза»? Интересные факты о новогодних салатах.

Советские новогодние салаты прочно ассоциируются у большинства россиян с праздником. Вспоминаем три самых популярных праздничных салата времен СССР - и не только.

Оливье

Главный и самый популярный салат в России на праздники - оливье. Салат оливье превратился в один из атрибутов Нового года. Это настолько массовое блюдо, что вот уже 15 лет Росстат вычисляет «индекс оливье», чтобы оценить, насколько в стране за год изменились цены на базовые продукты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году четыре порции оливье обойдутся в 523 рубля, с прошлого Нового года любимый салат подорожал почти на 8%.

Сегодня классическим считается рецепт оливье, включающий следующие ингредиенты:

отварные картофель и морковь;

вареная (докторская) колбаса;

маринованные огурцы;

яйца;

лук репчатый;

зеленый горошек;

майонез;

укроп.

Хозяйки меняют рецепт салата по своему усмотрению - колбасу может заменить курица или говядина, огурцы могут быть солеными или даже свежими, лук можно исключить или заменить на зеленый.

Советский салат состоит из базовых, всесезонных продуктов, он очень питательный и может заменить полноценную трапезу. Сегодня это народный салат, но до революции оливье был совершенно другим.

Оливье до 1917 года

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Считается, что блюдо было придумано французом Люсьеном Оливье, который был шеф-поваром в ресторане «Эрмитаж» в Москве. Его салат серьезно отличался от привычного нам и включал мясо рябчиков, телячий язык, раковые шейки и секретную заправку. Прежде оливье заправляли вовсе не майонезом, а темным соусом из смеси «соуса провансаль» и сои кабуль - кислого соуса из ферментированной сои. Также в оливье были включены оливки, каперсы, картофель, свежие огурцы. Ингредиентами других дореволюционных рецептов оливье являются паюсная икра, яйца, трюфели и салат латук.

После Октябрьской революции оливье возродился, а точнее переродился. Еще в 1955 году рецепт включал мясо краба, раковые шейки, оливки. Спустя несколько лет салат упростился еще и пришел на кухни простых граждан.

Селедка под шубой

Большинство новогодних застолий не обходится без селедки под шубой. Яркий питательный салат с рыбой происходит от советского винегрета.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Селедку под шубой, в отличие от оливье, принято укладывать слоями. Ставший классическим рецепт включает такие продукты:

соленая сельдь;

картофель;

морковь;

свекла;

лук;

яйца;

майонез.

Овощи варят и трут на терке, остальные ингредиенты также измельчают. Слои смазывают майонезом. Традиционно нижний слой шубы - селедка, верхний - свекла, укрытая майонезом и украшенная тертым яйцом.

Этот салат нужно готовить заранее, обычно его делают вечером 30 декабря, чтобы к Новому году салат в холодильнике настоялся и пропитался. Некоторые хозяйки добавляют в салат кислое яблоко.

Мимоза

Самый молодой из советской классики - салат «Мимоза». Он появился в начале 1970-х годов и также, как и «Сельдь под шубой» представляет из себя слоеный салат с рыбой. В «Мимозу» принято класть рыбные консервы, чаще всего сайру, сардину или горбушу.

Что еще включает салат «Мимоза? Список продуктов:

яйца;

лук;

сыр;

сливочное масло;

майонез.

© Фото: Anna.verbitskaya, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Все ингредиенты измельчают до состояния пасты - рыбу давят вилкой, сливочное масло замораживают и натирают на терке, яичные белки нарезают, - и укладывают слоями, промазывая майонезом. Венчает «Мимозу» слой яичных желтков - именно им, а точнее их ярко-желтому цвету, салат обязан своим «цветочным» названием. Кроме того, «Мимозу» часто делали на 8 марта, когда в вазах красуются первые яркие букеты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иногда в салат добавляют консервы из тунца, иногда - морковь, рис, картофель.

Интересные факты

Откуда взялось название селедка под шубой? Одна из версий заключается в том, что свекольная «шуба» - символ красного пролетарского знамени. По другой версии «шуба» - аббревиатура лозунга «Шовинизму и упадку — бойкот и анафема».

В Иране обожают оливье и считают салат традиционным блюдом иранской кухни. По всей видимости, оливье пришел в Иран в 1970-е вместе с советскими инженерами. В Иране салат готовят по-другому, а ингредиенты почти не отличаются от привычного нам оливье.

За границей оливье встречается в меню как «русский салат». В России у оливье есть брат-близнец - салат «Столичный», в него принято класть отварную говядину.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент России Владимир Путин не смог выбрать любимый новогодний салат. По его словам, что предпочесть, оливье или селедку под шубой, зависит от напитка.

Советская кухня начала формироваться около 100 лет назад. При этом любимые новогодние салаты стали массовыми в 1960-е годы, с появлением в магазинах готового майонеза.