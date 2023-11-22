Ростом цен на яйца занялась Генпрокуратура России

Куриные яйца серьезно подорожали в России за 2023 год – ситуацию берет на контроль Генпрокуратура. Надзорное ведомство обещает защитить россиян от завышения цен на этот важный продукт.

Российские прокуроры проверят цены на куриные яйца, следует из сообщения Генпрокуратуры.

Ведомство провело заседание экспертной группы, в работе которой участвовали Минпромторг и Минсельхоз, а также ФАС, представители магазинов и птицеводов.

По его итогам генпрокурор Игорь Краснов распорядился провести масштабные проверки: насколько адекватен действительности процесс ценообразования.

"Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров"

– ГП

После проверок предполагается реализовать все необходимые меры.

В сообщении уточняется, что цены на куриные яйца за год подскочили на 40%.