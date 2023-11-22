Ростом цен на яйца занялась Генпрокуратура России

Российские прокуроры проверят цены на куриные яйца, следует из сообщения Генпрокуратуры.
Ведомство провело заседание экспертной группы, в работе которой участвовали Минпромторг и Минсельхоз, а также ФАС, представители магазинов и птицеводов.
По его итогам генпрокурор Игорь Краснов распорядился провести масштабные проверки: насколько адекватен действительности процесс ценообразования.
"Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров"
– ГП
После проверок предполагается реализовать все необходимые меры.
В сообщении уточняется, что цены на куриные яйца за год подскочили на 40%.