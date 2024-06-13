В Израиле задержан глава парламента Палестины

Спикер парламента Палестины был задержан в Хевроне. Он является одним из лидеров палестинских радикалов ХАМАС.

Глава палестинского парламента задержан после того, как несколько дней назад был освобожден из-под стражи. Стало известно, что он был увезен из своего дома в Хевроне.

«Израильские силовые структуры вновь задержали председателя Палестинского законодательного совета Абдель Азиза ад-Дуэйка»

– телеканал Al Mayadeen

Напомним, что он является одним из лидеров палестинских радикалов ХАМАС. Его прошлое задержание произошло в конце мая на блокпосте у Вифлеема.