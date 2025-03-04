Вестник Кавказа

Израиль опроверг причастность к ударам по зданию ООН в Газе

Израиль опроверг причастность к ударам по зданию ООН в Газе
© Фото: ЦАХАЛ
В ЦАХАЛ заявили, что не бомбили здание ООН в секторе Газа, опровергнув сообщения СМИ и информацию министерства здравоохранения палестинского анклава.

Тель-Авив отрицает причастность своих военных к удару по зданию ООН в Газе. 

"Вопреки сообщениям, ЦАХАЛ не наносил ударов по комплексу ООН в Дейр-эль-Балахе. ЦАХАЛ призывает СМИ с осторожностью относиться к непроверенным сообщениям"

– ЦАХАЛ 

Ранее информация об ударе израильских войск по зданию ООН была распространена министерством здравоохранения палестинского анклава. Согласно данным ведомства, один человек стал жертвой атаки, еще минимум пять получили ранения. 

Отметим, что Управление ООН по правам человека по палестинскому вопросу устами своего спецдокладчика Франчески Альбанезе фактически обвинило Тель-Авив в геноциде палестинцев. Так в организации отреагировали на возобновление Израилем боевых действий в анклаве в ночь на вторник.

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