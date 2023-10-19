В Израиле выросло число погибших россиян до 19

Опубликовано: 15:14, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В процессе военного конфликта между Палестиной и Израилем были убиты 19 граждан РФ. Еще семь россиян значатся без вести пропавшими.

В Израиле возросло число убитых граждан РФ, теперь эта цифра составляет 19 человек. Также семь россиян находятся в списке пропавших. Такие данные озвучила представитель российского посольства в Израиле Марина Рязанова.

«По уточненной информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств»

- Марина Рязанова

Ранее уточнялось, что один из граждан РФ был захвачен в плен военным палестинским движением ХАМАС. По сообщению представителей ООН, заблокированной на территории сектора Газа из-за военного конфликта, стала тысяча россиян вместе со своими семьями.

Конфликт между Палестиной и Израилем разгорелся с новой силой 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удар по израильской территории. Израиль принял ответные меры, что привело к большому количеству погибших с обеих сторон. В результате военного конфликта убитыми числятся больше 4000 тыс человек.

17 октября по территории палестинской больницы был совершен удар. Обе страны обвини в случившемся друг друга. По данным палестинского Министерства здравоохранения в результате атаки был убит 471 человек.