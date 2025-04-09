Нетаньяху против Макрона - раскол между Францией и Израилем нарастает

Отношения Израиля и Франции портятся с начала войны в Газе и обострения отношений Тель-Авива и Тегерана. Сейчас в французско-израильский раскол добавилась новая трещина.

Париж и Тель-Авив снова оказались на грани дипломатического скандала. На днях сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яир Нетаньяху резко высказался о президенте Франции Эммануэле Макроне, который заявил о возможности признания палестинского государства. В своей публикации в соцсетях Яир не сдержался и выразил недовольство, написав в ответ на слова Макрона грубое "Пошел ты!".

Эту реакцию вызвали слова Макрона "Мы должны двигаться в сторону признания (Палестины), и мы можем достичь этого в ближайшие месяцы". Яир, комментируя это, добавил: "Да — независимости Новой Каледонии! Да — независимости Французской Полинезии! Да — независимости Корсики! Да — независимости Страны Басков! Да — независимости Французской Гвинеи!", демонстрируя тем самым презрение к политике Франции.

Не в первый раз Яир Нетаньяху оказывается в центре скандала из-за своих оскорбительных высказываний в социальных сетях. Например, во время предвыборной кампании 2020 года он обвинял лидера оппозиции Бенни Ганца в "неподобающих отношениях" с активисткой. Как следствие, израильский суд обязал Биньямина Нетаньяху выплатить около $34 тыс в качестве компенсации за "диффамацию и клевету" в связи с заявлениями его сына.

В ответ на разразившийся скандал сам премьер-министр Нетаньяху ограничил Яира в использовании социальных медиа, но это не помешало напряженности в отношениях Израиля с французской стороной.

О признании Палестины Макрон заявил в интервью телеканалу France 5 после своего визита в Египет, подчеркнув: "Мы должны достичь признания Палестины на международной конференции", что вновь вызвало жесткое противостояние со стороны Израиля. Заочный конфликт Яира с французским лидером внес негатив в телефонный разговор Нетаньяху с Макроном. В ходе диалога израильский премьер заявил о своем категорическом противостоянии созданию палестинского государства, сказав, что это "станет победой для ХАМАС и Ирана". Он подчеркнул, что палестинское государство будет "иранским плацдармом для терроризма".

Ситуация в двусторонних отношениях двух стран начала ухудшаться после октября 2023 года. Франция хоть и осудила атаку ХАМАС, но критиковала разрушительный ответ ЦАХАЛ, в ходе которого на протяжении полутора лет погибли десятки тысяч палестинцев. Через год отношения усугубились после запрета Франции на участие израильских компаний в военно-морской выставке Euronaval, которая прошла в Париже с 4 по 7 ноября. Запрет вызвал крайнее раздражение израильского министра обороны Йоава Галанта. Он назвал действия Макрона "позором для французской нации", добавив, что "Франция проводит враждебную политику против еврейского народа".

На фоне взаимных ударов Ирана и Израиля осенью 2024 года Макрон призвал к приостановке поставок оружия Израилю. Его слова о необходимости немедленного прекращения огня в Ливане также вызвали жесткую реакцию Нетаньяху. В ответ на это израильская сторона заявила о готовности оказать поддержку своим оборонным компаниям в спорах с Францией, отмечая, что "бойкот израильских компаний, предпринятый во второй раз, является антидемократической мерой".

В своем англоязычном заявлении, адресованном французскому лидеру, Нетаньяху назвал намерение Макрона ввести оружейной бойкот против Израиля "позором". Он подчеркнул, что "сегодня Израиль защищается на семи фронтах от врагов цивилизации", указывая на различные регионы, включая Палестину (вместе с Западным берегом реки Иордан), Ливан, Йемен, Сирию, Ирак и Иран. Нетаньяху добавил, что "все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля".

Таким образом, в свете роста напряженности, конфликты между двумя странами только усугубляются, и дальнейшие шаги обеих сторон могут оказать значительное влияние на их отношения в будущем. Перепалки между сыном Нетаньяху и Макроном лишь углубят уже наметившийся разрыв интересов и связей между двумя государствами.