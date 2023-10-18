Удар по больнице в Газе - кто его совершил и чего теперь ждать?

Опубликовано: 8:48, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во вторник вечером в центре Газы прогремел взрыв, удар был нанесен по больнице. Жертвами стали около 800 человек, все это мирные жители. Кто нанес удар по больнице и как теперь будет развиваться ситуация?

Что случилось в Газе

Вечером 17 октября по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа был нанесен удар. Точной информации о пигибших и пострадавших пока нет, сообщается, что погибли свыше 500 человек, а общее число погибших и раненых превышает 800. По данным Минздрава Газы, все убитые были гражданскими лицами, в основном погибли женщины и дети.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам атаки на больницу в Газе. В МИД Палестины заявили, что произошедшее навсегда останется "пятном на совести человечества".

Реакция мира

Атака на больницу, повлекшая смерть сотен мирных жителей, осуждается мировым сообществом. Во многих странах люди вышли на акции протеста, во вторник они проходили у посольств и консульств Израиля и США, новая волна протестов ожидается сегодня.

Группа арабских стран в ООН призвала привлечь виновных к ответу, также в заявлении отмечается что Совбез ООН должен призвать к прекращению огня без предусловий.

В ВОЗ осудили случившееся и призвали защитить мирное население.

"ВОЗ решительно осуждает нападение на больницу "Аль-Ахли" на севере Газы"

– Тедрос Аданом Гебрейесус

В Европе случившееся также считают недопустимым, виновные должны ответить за содеянное.

"Ответственность за это преступление должна быть четко установлена, а виновные должны быть привлечены к ответственности"

– глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Отметим, что посол Палестины в Испании сделал заявление о том, что за несколько часов до ЧП больница "Аль-Ахли" была предупреждена о предстоящей бомбежке.

Египет считает удар по госпиталю преднамеренным обстрелом, следует из сообщения президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В Сирии видят виновными Запад, и прежде всего США, которые помогают Израилю в "уничтожении палестинского народа".

В Ираке объявили всеобщий трехдневный траур из уважения и печали по невинным душам, которые стали жертвами международного молчания, а затем - "огня варварской агрессии".

Поиск виновных

Никто не взял на себя ответственность за удар по больнице.

В Израиле первоначально объявили, что что взрыв в больнице - следствие неудачного пуска ракеты движения ХАМАС. Затем обвинения были направлены против палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ).

"Мы не наносили удара по больнице в Газе, взрыв произошел в результате падения ракеты, запущенной в сторону Израиля боевиками "Исламского джихада"

– ЦАХАЛ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети написал, что удар по больнице нанесли варвары-террористы в Газе.

"Исламский джихад", в свою очередь, опроверг израильские обвинения.

"Мы подтверждаем, что обвинения, выдвигаемые врагом, являются ложными и необоснованными"

– заявление

Также было отмечено, что в Израиле представили несколько версий произошедшего, так как не могут сойтись во мнении.

Руководство ХАМАС обвиняет в трагедии США и Израиль.

“Ответственность за эту резню несет враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте, а также американцы, которые неограниченно прикрывая этого врага, позволяют ему совершать эти массовые убийства”

– глава политбюро движения Исмаил Хания

Последствия

Удар по больнице серьезно обострил ситуацию в регионе.

Лидер Ирана заявил, что "пламя американо-израильских бомб" скоро поглотит Израиль, произошедшее он назвал военным преступлением.

"Пламя американо-израильских бомб, сброшенных ночью на невинных палестинцев, проходящих лечение от ранений в больнице Газы, скоро охватит сионистов. <…> Иран, как часть исламской нации, скорбит"

– Эбрахим Раиси

Ливанское движение "Хезболла" призывает арабов и мусульман мира выйти сегодня с протестами против Израиля.

"Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений"

– движение

В "Хезболла" заявили, что "прямую и полную ответственность за эту расправу" несут США, поддерживающие Израиль.

Ранее на среду планировался четырехсторонний саммит по ситуации в регионе с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины. Встречу в Иордании было принято отменить. Американский президент Джо Байден отказался от визита в Иорданию.

Россия и ОАЭ в связи с ударом по больнице запросили срочное заседание Совета безопасности ООН, позднее стало известно, что к запросу присоединился Китай.

Срочное открытое заседание Совбеза ООН может состояться в среду, 18 октября.