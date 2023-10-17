Удар по больнице в Газе: погибли 800 человек

Продолжается рост числа жертв взрыва больницы в Газе. Израиль возложил ответственность за случившееся на местных радикалов.
Более восьми сотен человек погибли в результате взрыва в больнице в Газе. Об этом сообщают арабские СМИ.
Ранее глава израильского правительства заявил о том, что власти республики не имеют отношения к данному ЧП. Он заверил, что взрыв был организован террористами.
«Мощный взрыв в одной из больниц Газы стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава»
– ЦАХАЛ
Саудовская Аравия и Турция возложили ответственность за взрыв на Израиль.