Израиль громит «Хезболлах» в Ливане

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по территории Ливана. Удары направлены на поражение военных целей организации «Хезболлах».
Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о начале ударов по военным целям организации «Хезболлах» в Ливане.
«ЦАХАЛ в настоящий момент наносит удары по террористическим целям организации «Хезболлах» в Ливане»
- пресс-служба
Ранее пресс-служба сообщала о перехвате БПЛА, запущенных с ливанской территории. Также говорилось о том, что из Ливана были выпущены 2 ракеты. Также во вторник израильские военные вели артиллерийский огонь по позициям противника в Ливане в ответ на пуски ракет.