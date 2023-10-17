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Израиль громит «Хезболлах» в Ливане

Израиль громит «Хезболлах» в Ливане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по территории Ливана. Удары направлены на поражение военных целей организации «Хезболлах».

Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о начале ударов по военным целям организации «Хезболлах» в Ливане.

«ЦАХАЛ в настоящий момент наносит удары по террористическим целям организации «Хезболлах» в Ливане»

- пресс-служба

Ранее пресс-служба сообщала о перехвате БПЛА, запущенных с ливанской территории. Также говорилось о том, что из Ливана были выпущены 2 ракеты. Также во вторник израильские военные вели артиллерийский огонь по позициям противника в Ливане в ответ на пуски ракет.

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