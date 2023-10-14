ЦАХАЛ сообщил о попытке проникновения террористов из Ливана

Опубликовано: 11:13, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт ЦАХАЛ

Несколько инцидентов произошло между Израилем и Ливаном. Израильские военные сообщают, что террористы предприняли попытку проникнуть из Ливана, а в небе поблизости от Хайфы удалось перехватить объекты "Хезболлы".

Армии обороны Израиля информирует о предотвращении проникновения на территорию страны боевиков из Ливана.

"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на израильскую территорию"

– ЦАХАЛ

Израильским военным удалось ликвидировать "нескольких террористов" посредством БПЛА. Кроме того, ранее израильская армия ударила по позициям "Хезболла" на юге Ливана.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал объект "Хезболла" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных объектов, которые были перехвачены, и обстрел беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛ"

– ЦАХАЛ

Данные объекты, как уточнили военные, вошли в воздушное пространство неподалеку от Хайфы.

Военное крыло ливанского движения "Хезболла" 9 октября объявило о начале операции против армии Израиля. Палестино-израильский конфликт обострился несколькими днями ранее, 7 октября.