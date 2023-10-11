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Израиль начал наносить удары по Ливану

Израиль начал наносить удары по Ливану
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Израиль наносит удары по территории Ливана. Так Армия обороны еврейского государства ответила на пуск противотанковой ракеты по позициям ЦАХАЛ.

Пуск противотанковой ракеты по позициям ЦАХАЛ с территории Ливана привел к ответным мерам со стороны Армии обороны еврейского государства.

«Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по территории Ливана в ответ на недавний пуск противотанковой ракеты по позициям ЦАХАЛ. Дополнительные подробности последуют»

– пресс-службы ЦАХАЛ

Накануне сообщалось о том, что Армия Израиля зафиксировала запуск порядка 15 ракет с ливанской территории, в ответ на это ЦАХАЛ ликвидировал несколько наблюдательных постов в Ливане.

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