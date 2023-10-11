Израиль наносит сотни ударов по объектам ХАМАС

Опубликовано: 8:09, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль ударил почти по 300 целям ХАМАС. Обстрелы ведутся с воздуха по наземным и морских объектам.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операцию в секторе Газа и на других территориях, занимаемых боевиками ХАМАС.

Два района, которые по сведениям Израиля используется как "террористические центры" движения ХАМАС, приняли на себя сотни ударов.

"Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа"

– ЦАХАЛ

Вскоре после этого с воздуха были поражены объекты в Аль-Фуркане.

"Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане"

– ЦАХАЛ

Также удары были нанесены по дому Мухаммеда Ад-Дейфа, главы военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", информирует газета Haaretz. По ее сведениям, погибли родственники боевика. О том, был ли ликвидирован сам Ад-Дейф, не сообщается.

Кроме того, этим утром Израиль ударил по военно-морским объектам ХАМАС, целями стали доки Хан-Юниса и Газа на средиземноморском побережье.

Израильские военные ударили также по отделениям банков, используемых ХАМАС и штабу одного из командиров в секторе Газа.