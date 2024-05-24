Вестник Кавказа

В Ингушетии дали условный срок женщине, продавшей своего ребенка

В Ингушетии дали условный срок женщине, продавшей своего ребенка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительница Ингушетии за 100 тысяч рублей продала своего младенца. Суд приговорил ее к условному сроку. Также приговора ждет покупательница.

За торговлю младенцем в Ингушетии осуждена местная жительница.

"Следствием и судом установлено, что в октябре 2022 года 22-летняя местная жительница, находясь на территории города Назрани, продала за 100 тысяч рублей своего младенца 57-летней женщине. Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно"

– следственное управление СК РФ по Ингушетии

Также под суд пойдет гражданка, которая приобрела новорожденного.

Недавно в Ингушетии более суровое наказание за продажу ребенка получила жительница Карабулака, она приговорена к трем годам лишения свободы, но получила отсрочку до момента 14-летия ее ребенка.

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