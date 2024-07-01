Вестник Кавказа

Три республики СКФО получат более 900 млн рублей на развитие ЖКХ

Три республики СКФО получат более 900 млн рублей на развитие ЖКХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия получат более 900 млн рублей на поддержание систем энергетики и ЖКХ.

Правительство России профинансирует энергетический сектор трех республик Северного Кавказа.  В рамках программ устойчивого экономического развития Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия получат более 900 млн рублей на развитие энергосетей и ЖКХ, передает Минэкономразвития РФ. 

Дагестан получит от правительства более 500 млн рублей, Северная Осетия сможет направить на ЖКХ почти 300 млн рублей, Ингушетия – чуть меньше 90 млн. 

Программа была запущена два года назад. Она предполагает поддержку регионов СКФО в развитии сектора ЖКХ, модернизацию инфраструктуры, обеспечение непрерывности работы объектов коммунального хозяйства.

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