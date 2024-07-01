Три республики СКФО получат более 900 млн рублей на развитие ЖКХ

Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия получат более 900 млн рублей на поддержание систем энергетики и ЖКХ.

Правительство России профинансирует энергетический сектор трех республик Северного Кавказа. В рамках программ устойчивого экономического развития Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия получат более 900 млн рублей на развитие энергосетей и ЖКХ, передает Минэкономразвития РФ.

Дагестан получит от правительства более 500 млн рублей, Северная Осетия сможет направить на ЖКХ почти 300 млн рублей, Ингушетия – чуть меньше 90 млн.

Программа была запущена два года назад. Она предполагает поддержку регионов СКФО в развитии сектора ЖКХ, модернизацию инфраструктуры, обеспечение непрерывности работы объектов коммунального хозяйства.