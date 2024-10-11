Вестник Кавказа

На снижение износа коммунальной инфраструктуры потратят свыше 80 млн рублей в Ингушетии

На снижение износа коммунальной инфраструктуры потратят свыше 80 млн рублей в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетия получит средства для снижения износа коммунальной инфраструктуры. Такое распоряжение подписал глава российского правительства.

Ингушетии в целях снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры выделят 83 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале главы и правительства региона.

"Распоряжение о выделении Ингушетии 83 млн руб подготовлено Минэкономразвития России по поручению премьера РФ Михаила Мишустина"

– пресс-служба

Эта средства пойдут на республиканскую программу по устойчивому экономическому развитию предприятий энергетики и ЖКХ. Ее реализация началась два года назад.

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