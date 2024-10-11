На снижение износа коммунальной инфраструктуры потратят свыше 80 млн рублей в Ингушетии

Ингушетия получит средства для снижения износа коммунальной инфраструктуры. Такое распоряжение подписал глава российского правительства.
Ингушетии в целях снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры выделят 83 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале главы и правительства региона.
"Распоряжение о выделении Ингушетии 83 млн руб подготовлено Минэкономразвития России по поручению премьера РФ Михаила Мишустина"
– пресс-служба
Эта средства пойдут на республиканскую программу по устойчивому экономическому развитию предприятий энергетики и ЖКХ. Ее реализация началась два года назад.