Строительство неизвестного объекта приостановили возле школы в Ингушетии

В Ингушетии приостановлено незаконное возведение объекта в пойме реки. Владельцем участка, на котором велась стройка, оказалась местная жительница.

В Назрани выявлен факт незаконного строительства объекта у реки. Об этом рассказали в ингушской прокуратуре.

"Проверка показала, что в пойме реки "Назранка" в пределах прибрежной защитной полосы водоохраной зоны без разрешения на земельном участке рядом со школой № 11 устанавливаются железобетонные сваи для строительства объекта"

– представитель ведомства

Сообщается, что владельцем данного участка в 2019 году стала местная жительница. Установлено, что регистрация права собственности состоялась на основании подложной выписки из похозяйственной книги, которая якобы была выдана местному жителю 9 лет назад.

В результате мошеннической схемы данную муниципальную землю незаконно передали в частную собственность, а затем перепродали другому гражданину. Отмечается, что кадастровая стоимость участка превышает 665 тыс рублей.

Строительство объекта прервано. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает "Интерфакс".