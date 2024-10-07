Вестник Кавказа

Строительство неизвестного объекта приостановили возле школы в Ингушетии

Строительство неизвестного объекта приостановили возле школы в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии приостановлено незаконное возведение объекта в пойме реки. Владельцем участка, на котором велась стройка, оказалась местная жительница.

В Назрани выявлен факт незаконного строительства объекта у реки. Об этом рассказали в ингушской прокуратуре.

"Проверка показала, что в пойме реки "Назранка" в пределах прибрежной защитной полосы водоохраной зоны без разрешения на земельном участке рядом со школой № 11 устанавливаются железобетонные сваи для строительства объекта"

– представитель ведомства

Сообщается, что владельцем данного участка в 2019 году стала местная жительница. Установлено, что регистрация права собственности состоялась на основании подложной выписки из похозяйственной книги, которая якобы была выдана местному жителю 9 лет назад. 

В результате мошеннической схемы данную муниципальную землю незаконно передали в частную собственность, а затем перепродали другому гражданину. Отмечается, что кадастровая стоимость участка превышает 665 тыс рублей.

Строительство объекта прервано. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает "Интерфакс".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
895 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Врио главы Новоселицкого округа задержали на Ставрополье

Врио главы Новоселицкого округа задержали на Ставрополье

Издевавшаяся над пенсионеркой сиделка арестована в Дагестане

Издевавшаяся над пенсионеркой сиделка арестована в Дагестане

Молитва в мечети в Махачкале закончилась дракой со стрельбой

Молитва в мечети в Махачкале закончилась дракой со стрельбой

Жительница Владикавказа перевела мошенникам более 16 млн рублей

Жительница Владикавказа перевела мошенникам более 16 млн рублей

Учителя физики жестко задержали в школе Еревана

Учителя физики жестко задержали в школе Еревана

Жителя Ессентуков накажут за кражу украшения

Жителя Ессентуков накажут за кражу украшения

Житель Адыгеи едва не убил знакомого из найденной в лесу винтовки

Житель Адыгеи едва не убил знакомого из найденной в лесу винтовки

Житель Дагестана отомстил бывшей подруге стрельбой по колесам

Житель Дагестана отомстил бывшей подруге стрельбой по колесам

Супруга экс-главы Сергокалинского района задержана в Дагестане

Супруга экс-главы Сергокалинского района задержана в Дагестане

Сиделку будут судить за истязания над пенсионеркой в Дагестане

Сиделку будут судить за истязания над пенсионеркой в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы