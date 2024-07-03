Супруга экс-главы Сергокалинского района задержана в Дагестане

Еще один член семьи террористов, устроивших теракт в Дагестане в июне 2024 года, пойдет под суд: сегодня задержана мать одного из них, супруга экс-руководителя Сергокалинского района.

Правоохранители Дагестана задержали жену бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова – сам он находится под арестом, его сын и племянники, участвовавшие в теракте в июне, были ликвидированы тогда же. Подробности уголовного дела в отношении женщины рассказали в дагестанском СУСК.

"Возбуждено дело в отношении заведующей дошкольного учреждения по ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ. Она задержана"

– управление

Как сообщает ТАСС, в ведомстве уточнили, что подозреваемая – супруга Магомедова Омарова.

Следствие считает, что женщина совершила преступления, работая заведующей детсада в Сергокале. Она взяла свою родственницу на должность делопроизводителя, но реально женщина никаких обязанностей не исполняла, так что это трудоустройство было фиктивным. В результате из бюджета оказалась растрачена сумма, превышающая 121 тыс рублей.

Подозреваемая уже задержана. В скором времени суд выберет для нее меру пресечения.

Что касается Магомеда Омарова, то его, как и его сына, подозревают в нескольких преступлениях: это злоупотребление полномочиями, мошенничество, причем на особо крупные суммы, и подделка документов.

Напомним, сын Омарова, а также двое племянников его супруги, были уничтожены силовиками во время теракта в Махачкале и Дербенте в июне. Тогда бандиты атаковали две православные церкви, две синагоги и пост ДПС. Погибли 22 человека, большинство из них – 16 – полицейские.